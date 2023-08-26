Obituary budget for Saturday, Aug. 26

Done - KDJ001107Wojcik - Flag - John Wojcik - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001099Hansen - Flag - Peter Hansen - (second-day run) - with photo - With Flag
Done - KDJ001104Hess - Marvin Hess - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001106Baker - Norma "Jean" Baker - $320 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001105Pangle - Kenneth Pangle - $250 - with photo - no flag
Done - KDJ001108Strawson - William Strawson - $330 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001109Collette - Linda Collette - $250 obit - with photo - no flag
Done - (In Blox) Death notices: Bradshaw, Calabrese, Kruis, Trammell, Wolfer, Greer
<div>Some past services - must go</div><div><br />Done - Obit Recap</div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div>