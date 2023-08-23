Obituary budget for Wednesday, Aug. 23

Done - KDJ001099Hansen - Flag - Peter Hansen - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001101Pighini - Father Richard Pighini - <span>Please place in one of the top spots on the page - $250 obit - with photo - no flag</span>
Done - KDJ001100Isacksen - Daniel Isacksen - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001102Manker - Phyllis Manker - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001093Pelehowski - Stan Lee Pelehowski - $250 obit - with photo - no flag
<div>Done - KDJ001098Chinski - Hazel Chinski - $250 (they shortened it) - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001094Rademacher - Robert Rademacher - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001103Buswell - Bernadine Buswell - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - (In Blox) Death notices: Chandler, Champlin, Hess, Robinson, Tipton, Quintino</div><div> </div><div>Some past services</div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div>