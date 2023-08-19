Obituary recap: Aug. 19, 2023

SATURDAY, AUG. 12
<strong>Benoit, Edward,</strong> 76, Kankakee, Aug. 9
<strong>Brannock-Hebert, Joan,</strong> 86, Bradley, Aug. 9
<strong>Manau, Jude “Bud,”</strong> 84, Kankakee, Aug. 7
<strong>Mathews, Terry,</strong> 90, St. Paul, Minn., July 27
<strong>McCorkle, Christopher “Journey,”</strong> age 1, Bourbonnais, Aug. 7
<strong>Meyer, Kenneth “Kenny,”</strong> 86, Chebanse, Aug. 9
<strong>Panozzo, Marie,</strong> 74, Michigan City, Ind., July 25
<strong>Searls, George,</strong> 92, Kankakee, June 10
<strong>Turrell, Loretta,</strong> 82, Bradley, Aug. 5
<strong>Vaughn, Everett,</strong> 83, Fort White, Fla., Aug. 9
MONDAY, AUG. 14
<strong>Renzi, Denise Renee,</strong> 59, Grant Park, June 18
WEDNESDAY, AUG. 16
<strong>Boyd, Anna,</strong> 90, Kankakee, Aug. 11
<strong>Calhoun, Terrence,</strong> 70, Kankakee, Aug. 12
<strong>Goodin, Rev. Steven,</strong> 73, Kankakee, Aug. 11
<strong>Grohler, Andrew,</strong> 56, Piper City, Aug. 11
<strong>Nelson, Ira,</strong> 67, DeKalb, Aug. 14
<strong>Ruder, Donna,</strong> 87, Herscher, Aug. 11
<strong>Schaafsma, Theodore “Ted” Jr.,</strong> 91, Grant Park, Aug. 12
<strong>Smith, Janet,</strong> 76, Kankakee, Aug. 10