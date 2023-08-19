Death notices: Aug. 19, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Jeffrey Bouchard,</strong> 74, of Bourbonnais, passed away Aug. 13, 2023, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Barbara Hartman</strong>, 64, of St. Anne, passed away Wednesday (Aug. 16, 2023), at Riverside’s Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Claudia Moman,</strong> 71, of Kankakee, passed away Thursday (Aug. 17, 2023), at Citadel nursing home of Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Ivan “Jay” Muehling,</strong> 76, of Sheldon, passed away Tuesday (Aug. 15, 2023), at Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Christina M. Prairie,</strong> 45, passed away Thursday (Aug. 17, 2023), at Gilman Nursing Home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Past services</strong>
Funeral services for <strong>John T. Hubert</strong>, 70, of Bourbonnais, were held July 21 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais, with the Rev. Rodney Franklin officiating. John passed away July 15, 2023.
Funeral services for <strong>Roy Calvin</strong>, 72, of Bradley, were held Aug. 11, at Lax Mortuary, Kankakee, with Pastor James K. Smith officiating. Roy passed away Aug. 1, 2023. Burial, with military honors, was in Mound Grove Gardens of Memory Cemetery in Kankakee. Pallbearers were Mickey and LaValle Calvin, Nathan Brantley II, Ira Johnson Jr., Terry Martin Jr. and Alfred Thomas.