Obituary recap: Aug. 12, 2023

SATURDAY, AUG. 5
Doris, Clarabelle, 90, Englewood, Fla., July 31
Giunti, Suzanne, 85, Manteno, July 25
Hubly, Debra, 57, Kankakee, July 30
Krieg, Mary, 96, Kankakee, July 27
LeClaire, Jerry, 52, Las Vegas, Nev., July 2
Mann, Barbara, 87, Carmel, Ind., Aug. 2
Price, Dr. Jon, 78, Limestone, Aug. 1
Sledge, Christina, 58, Houston, Texas, July 21
Steinke, Ronald, 86, Kankakee, July 31
Stowe, Terence Edward, 75, Kyle, Texas, Aug. 1
Thomas, Christopher, 50, Bloomington, Ind., July 19
Thorndyke, Justin, 41, Chiloquin, Ore., June 23
Wasetis, Haroldene "Dene," 76, Elwood, July 31
MONDAY, AUG. 7
Lawson, Donna, 84, Bellevue, Neb., Aug. 2
Wilczynski, William, 67, Ashkum, Aug. 3
WEDNESDAY, AUG. 9
Calvin, Roy, 72, Bradley, Aug. 1
Douglas, Steven, 61, Cabery, Aug. 4
Fritz, Virginia, 78, Irwin, Aug. 3
Giandonato, Kathleen, 66, Kankakee, Aug. 8
Korsgard, Michael, 32, Bourbonnais, Aug. 1
Matzen, Kay, 75, Herscher, Aug. 6
Robinson, Jackie, 69, Kankakee, Aug. 5
Rockway, Luella, 102, Tampa, Fla., July 13