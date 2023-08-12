Shaw Local

Obituary recap: Aug. 12, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, AUG. 5

Doris, Clarabelle, 90, Englewood, Fla., July 31

Giunti, Suzanne, 85, Manteno, July 25

Hubly, Debra, 57, Kankakee, July 30

Krieg, Mary, 96, Kankakee, July 27

LeClaire, Jerry, 52, Las Vegas, Nev., July 2

Mann, Barbara, 87, Carmel, Ind., Aug. 2

Price, Dr. Jon, 78, Limestone, Aug. 1

Sledge, Christina, 58, Houston, Texas, July 21

Steinke, Ronald, 86, Kankakee, July 31

Stowe, Terence Edward, 75, Kyle, Texas, Aug. 1

Thomas, Christopher, 50, Bloomington, Ind., July 19

Thorndyke, Justin, 41, Chiloquin, Ore., June 23

Wasetis, Haroldene "Dene," 76, Elwood, July 31

MONDAY, AUG. 7

Lawson, Donna, 84, Bellevue, Neb., Aug. 2

Wilczynski, William, 67, Ashkum, Aug. 3

WEDNESDAY, AUG. 9

Calvin, Roy, 72, Bradley, Aug. 1

Douglas, Steven, 61, Cabery, Aug. 4

Fritz, Virginia, 78, Irwin, Aug. 3

Giandonato, Kathleen, 66, Kankakee, Aug. 8

Korsgard, Michael, 32, Bourbonnais, Aug. 1

Matzen, Kay, 75, Herscher, Aug. 6

Robinson, Jackie, 69, Kankakee, Aug. 5

Rockway, Luella, 102, Tampa, Fla., July 13