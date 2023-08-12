Death notices: Aug. 12, 2023

<strong>Death notices</strong>

<strong>Walter J. Brust,</strong> 94, of Manteno, passed away Aug. 6, 2023, at his home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.

<strong>Roger K. Cast,</strong> 76, of Bradley, passed away Aug. 4, 2023, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.

<strong>Kenneth E. Gamble,</strong> 66, of Dwight, passed away Aug. 4, 2023, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

<strong>Adam B. Hawkins Jr.,</strong> 54, of Cahokia, and formerly of Kankakee, passed away recently in Memphis, Tenn. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

Harold Eugene Longfellow, 95, of Kankakee, and formerly of Watseka, passed away Aug. 4, 2023. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.

<strong>Randal A. Loving,</strong> 56, of Momence, passed away Monday (Aug. 7, 2023). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

<strong>Jack Richmond,</strong> 69, of Aroma Park, passed away Wednesday (Aug. 9, 2023) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

<strong>Past services</strong>

Funeral services for <strong>Yvonne "Penny" Denoyer</strong>, 82, of Kankakee, were held July 18 at Annunciation Greek Orthodox Church in Kankakee, with the Rev. Nick Greanias and the Rev. William Conjelko officiating. Yvonne passed away July 11, 2023. Pallbearers were Dawson and Derien Denoyer, Steve and Corbin LaGesse, Ben Toberman and Mitchell Mizereki.

Funeral services for <strong>Delbert W. Steiner,</strong> 86, of Clifton, were held July 20 at Zion Lutheran Church in Chebanse, with the Rev. Benjamin Hayter officiating. Delbert passed away July 13, 2023. Burial was in St. Peter's Catholic Cemetery in Clifton. Pallbearers were Lynn Reiners, Chris, Eric and Ben Steiner, Brandon Beedy, Brian Blasey and Bryan Holderfield.

