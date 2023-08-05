Obituary recap: Aug. 5, 2023

SATURDAY, JULY 29
Fulton, Geraldine, 80, Kankakee, July 18
Gengler, Lisa, 86, Walnut Creek, Calif., July 4
Held, Robert "Bob," 60, Kankakee, July 23
Hendricks, Gerald, 84, Ashkum, July 25
Landrey, Sally, 70, Kankakee, July 12
Surprenant, Donald, 87, Kankakee, July 20
Welch, Wendy Rae, 52, Putnam, July 5
MONDAY, JULY 31
Crews, Billy, 42, Union Hill, July 27
Goranson, Brendan, 28, Evanston, July 24
Joyce, Elaine, 93, South Wilmington, July 27
Yarneau, Bernard, 83, Beaverville, July 26
WEDNESDAY, AUG. 2
Petronio, Diane, 74, New Lenox, July 30