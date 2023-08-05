Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: Aug. 5, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 29

Fulton, Geraldine, 80, Kankakee, July 18

Gengler, Lisa, 86, Walnut Creek, Calif., July 4

Held, Robert "Bob," 60, Kankakee, July 23

Hendricks, Gerald, 84, Ashkum, July 25

Landrey, Sally, 70, Kankakee, July 12

Surprenant, Donald, 87, Kankakee, July 20

Welch, Wendy Rae, 52, Putnam, July 5

MONDAY, JULY 31

Crews, Billy, 42, Union Hill, July 27

Goranson, Brendan, 28, Evanston, July 24

Joyce, Elaine, 93, South Wilmington, July 27

Yarneau, Bernard, 83, Beaverville, July 26

WEDNESDAY, AUG. 2

Petronio, Diane, 74, New Lenox, July 30