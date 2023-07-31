Obituary budget for Monday, July 31

<div>Done - KDJ001036Crews - Billy Crews - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001037Yarneau - Bernard Yarneau - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001038Joyce - Elaine Joyce - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001035Goranson - Brendan Goranson - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div> </div><div>- (In Blox) Death notices: None for Monday</div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene