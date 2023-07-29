Shaw Local

Obituary recap: July 29, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 22

<strong>Alksnis, Gail,</strong> 70, Dwight, July 19

<strong>Chouinard, Anna Mae,</strong> 74, Chebanse, July 14

<strong>Fortsch, Amy,</strong> 84, Bourbonnais, June 28

<strong>Simon, Juanita “Nita,”</strong> 95, Metamora, July 20

MONDAY, JULY 24

<strong>Gilmore, Viola “Vi,”</strong> 88, Kankakee, July 20

<strong>Nordmeyer, Juanita “Nan,”</strong> 80, Chebanse, July 20

WEDNESDAY, JULY 26

<strong>Birr, JoAnn,</strong> 88, Buckingham, July 21

<strong>Greenfield, Morgan,</strong> 32, Bourbonnais, July 22

<strong>Horn, Terry,</strong> 71, Franklin, Ky., June 30

<strong>Wade, Dorothy,</strong> 86, Clifton, July 21