Obituary recap: July 15, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 8

Borchardt, Keaton Grace, 4, Bourbonnais, July 4

Bowers, Linda, 64, St. Anne, July 3

Fischer, Jeanette "Nettie," 89, Manteno, June 30

Gray, John, 88, Ashkum, July 5

Ifland, Ricky, 71, Momence, July 2

Senesac Seago, Melba "Joyce," 84, St. Anne, June 29 

Van Voorst, Hugh, 88, Union Hill, July 5

MONDAY, JULY 10

Kehoe, James "Butch," 75, Bonfield, July 7

Lemenager, JoEll, 48, Ashkum, July 6

Walsh Goeken, Kathlyn, 82, Loudon, Tenn., July 3 

WEDNESDAY, JULY 12

Brough, Charles "Chuck," 88, Bethune, S.C., June 29

Carmichael, Grace, 67, Gilman, July 8

Osenga, Beverly, 95, Bourbonnais, July 9

Roth, Randy "Sid," 68, Woodland, July 3

Scering, Linda, 78, Danforth, July 7

Siebert, Edward "Joe," 59, Oak Lawn, July 6

Sinhamahapathra, Dr. Subendu "Dr. Sinha," 87, Washington, D.C., July 8