Obituary recap: July 15, 2023

SATURDAY, JULY 8
Borchardt, Keaton Grace, 4, Bourbonnais, July 4
Bowers, Linda, 64, St. Anne, July 3
Fischer, Jeanette "Nettie," 89, Manteno, June 30
Gray, John, 88, Ashkum, July 5
Ifland, Ricky, 71, Momence, July 2
Senesac Seago, Melba "Joyce," 84, St. Anne, June 29
Van Voorst, Hugh, 88, Union Hill, July 5
MONDAY, JULY 10
Kehoe, James "Butch," 75, Bonfield, July 7
Lemenager, JoEll, 48, Ashkum, July 6
Walsh Goeken, Kathlyn, 82, Loudon, Tenn., July 3
WEDNESDAY, JULY 12
Brough, Charles "Chuck," 88, Bethune, S.C., June 29
Carmichael, Grace, 67, Gilman, July 8
Osenga, Beverly, 95, Bourbonnais, July 9
Roth, Randy "Sid," 68, Woodland, July 3
Scering, Linda, 78, Danforth, July 7
Siebert, Edward "Joe," 59, Oak Lawn, July 6
Sinhamahapathra, Dr. Subendu "Dr. Sinha," 87, Washington, D.C., July 8