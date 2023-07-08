Obituary recap: July 8, 2023

SATURDAY, JULY 1
<strong>Blomer, Ronnie Vernon,</strong> 73, St. Anne, June 3
<strong>Ferino, Ned,</strong> 95, Park Ridge, June 29
<strong>Jackson, Anthony,</strong> 64, Pembroke Township, June 22
<strong>Liesenfelt, Joan “Joanie,”</strong> 75, Kankakee, June 24
<strong>Longtin, Victoria,</strong> 63, Bradley, June 26
<strong>Tiggelaar, Robert,</strong> 95, St. Cloud, Minn., June 24
<strong>Thomas, Lori,</strong> 60, Arlington, Tenn., June 23
<strong>VanGilder, Fred,</strong> 71, Bradley, June 23
WEDNESDAY, JULY 5
<strong>Court, Kristina S.,</strong> 67, Homer Glen, June 28
<strong>Surprenant, Georgia,</strong> 84, St. Anne, July 1
<strong>Thomas, Howard “Ray” Sr.,</strong> 80, Buckingham, June 27