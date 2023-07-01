Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: July 1, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, JUNE 24

Bowden, Kay Kathryn, 84, Peotone, June 19

Focken, Fred, 87, Watseka, June 15

Menser, Dorothy, 92, Carmel, Ind., June 3

Rittmanic, James, 85, Naperville, June 12

Sharper, Dean, 75, Essex, June 21

Sipes, Lisa Marie, 42, Schertz, Texas, May 26

Warner, Lois, 73, Okeechobee, Fla., April 26

Withrow, Mary Ann, 87, Chebanse, June 21

MONDAY, JUNE 26

Carmain, Clyde, 82, Fort Myers, Fla., June 8

Depoister, Jordan Austin, 26, Martinton, June 21

Travis, James "Fuzz," 85, Bradley, June 23

WEDNESDAY, JUNE 28

Bunnell, Claire, 92, Kankakee, June 23

Griffin, Lillie, 85, Kankakee, June 23

Krejca, Joanne, 81, Kankakee, June 25

Ohrt, Virginia, 78, Limestone, June 24

Zachgo, Ronald, 86, Ashkum, May 18