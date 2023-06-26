Death notices: June 26, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Christine M. Clarke</strong>, 74, of Bourbonnais, passed away Thursday (June 22, 2023), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Holly Danielle Parks</strong>, 37, of Kankakee, passed away Wednesday (June 21, 2023), at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Denise Renee Renzi,</strong> 59, of Grant Park, passed away June 18, 2023, at her home. Funeral arrangements are by Hub Funeral Home, Grant Park.
