Obituary recap: June 24, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, JUNE 17

Bruens, Helen, 84, Watseka, June 14

Drummer, Eugene "Gene," 80, Beaverville, June 14

Ducat, Florence, 82, Bourbonnais, June 11

Forrest, Dorothy, 88, Glenview, June 14

Howland, Esther, 95, Clifton, June 14

Kirchner, Denise, 63, Kankakee, June 13

Penicook, Ruth Ann, 84, Piper City, June 14

Stamper, Mafalda, 96, Kankakee, June 15

Vine, Jo'Siah Latrice, newborn, Bourbonnais, June 11

West, Nelda, 92, Bradley, June 14

TUESDAY, JUNE 20

Barr, Burton, 91, Wilton Center, June 18

Jones, Raymond "Bill," 91, Kankakee, June 16

Zellner, Steven I., 60, Beecher, June 16

WEDNESDAY, JUNE 21

Cotter, Audrey, 95, Kankakee, June 2

Fleming, Max, 95, Bourbonnais, June 18

Howell, Joyce, 80, Delta, Mo., June 15

Jones, Virginia "Ginny," 73, Manteno, June 11

Tensley, Donnell, 64, Pembroke Township, June 14