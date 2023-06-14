Death notices: June 14, 2023

<strong>Herbert Banner,</strong> 70, of Kankakee, passed away Friday (June 9, 2023), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Tina Flores-Munoz,</strong> 34, of Bradley, passed away Thursday (June 8, 2023), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary in Kankakee.
<strong>Michael Guenette,</strong> 84, of Waite Park, Minn., passed away Tuesday (June 13, 2023), in Minnesota.
<strong>Sandra Lee Johnson,</strong> 80, of Coal City, passed away Saturday (June 10, 2023), at Park Point Nursing Home and Rehabilitation in Morris. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Virginia “Ginny” Marie Jones,</strong> 73, of Manteno, and formerly of Carbon Hill, passed away Sunday (June 11, 2023), at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Elizabeth Williams,</strong> 90, of Kankakee, passed away Monday (June 12, 2023), at Riverside’s Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
Funeral Mass for <strong>Patrick Fosnaugh</strong>, 78, of Herscher, was held May 26 at St. Margaret Mary’s Catholic Church, Herscher. Patrick passed away May 20, 2023. Interment was in Sacred Heart Cemetery in Campus.
Funeral Mass for <strong>Lois Minerick</strong>, 88, of Glenview, and formerly of Kankakee and Bourbonnais, was held June 3 at St. Patrick Catholic Church, Kankakee. Lois passed away May 27, 2023. Interment was in Kankakee Memorial Gardens Cemetery in Aroma Township. Pallbearers were Amanda, Emily, Martin and Perry Browder, and Marc and Warren LeSage.
Funeral services for <strong>Jens “Jenzer” Daniel Sperry</strong>, 34, of Bourbonnais, were held June 3 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais, with the Rev. Scott Henley officiating. Jenzer passed away May 26, 2023.