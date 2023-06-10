Obituary recap: June 10, 2023

SATURDAY, JUNE 3
<strong>Denault, Connie,</strong> 92, Herscher, May 30
<strong>Sharkey, June,</strong> 94, Momence, May 31
<strong>Studer, Wayne</strong>, 80, Bradley, June 1
MONDAY, JUNE 5
<strong>Baugh, David Steven,</strong> 45, College Park, Md., June 1
<strong>Bender, James K.,</strong> 87, Manteno, April 3
<strong>McRoberts, JoAnn,</strong> 81, Bourbonnais, June 1
<strong>Mirich, Frances “Cis,”</strong> 95, Manteno, June 1
<strong>Noel, John Jr.,</strong> 45, Watseka, May 11
<strong>Piggush, Dolores,</strong> 94, Kankakee, May 30
WEDNESDAY, JUNE 7
<strong>Bucksath, Jeffrey,</strong> 62, Kankakee, June 1
<strong>Cote, Ida,</strong> 89, Bradley, May 31
<strong>Hairston, Hattie,</strong> 99, Kankakee, June 1
<strong>Lawrence, Michael,</strong> 67, Kankakee, June 4
<strong>LeCocq, Daniel,</strong> 56, Crete, May 30
<strong>Maass, Helen,</strong> 96, Kankakee, June 3
<strong>Neveau, Joann Marie Dressler,</strong> 85, Phoenix, Ariz., May 21
<strong>Ostrowski, Ronald,</strong> 87, Kankakee, May 31
<strong>Springer, Sarah,</strong> 61, Kankakee, June 2