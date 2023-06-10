Shaw Local

Obituary recap: June 10, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, JUNE 3

<strong>Denault, Connie,</strong> 92, Herscher, May 30

<strong>Sharkey, June,</strong> 94, Momence, May 31

<strong>Studer, Wayne</strong>, 80, Bradley, June 1

MONDAY, JUNE 5

<strong>Baugh, David Steven,</strong> 45, College Park, Md., June 1

<strong>Bender, James K.,</strong> 87, Manteno, April 3

<strong>McRoberts, JoAnn,</strong> 81, Bourbonnais, June 1

<strong>Mirich, Frances “Cis,”</strong> 95, Manteno, June 1

<strong>Noel, John Jr.,</strong> 45, Watseka, May 11

<strong>Piggush, Dolores,</strong> 94, Kankakee, May 30

WEDNESDAY, JUNE 7

<strong>Bucksath, Jeffrey,</strong> 62, Kankakee, June 1

<strong>Cote, Ida,</strong> 89, Bradley, May 31

<strong>Hairston, Hattie,</strong> 99, Kankakee, June 1

<strong>Lawrence, Michael,</strong> 67, Kankakee, June 4

<strong>LeCocq, Daniel,</strong> 56, Crete, May 30

<strong>Maass, Helen,</strong> 96, Kankakee, June 3

<strong>Neveau, Joann Marie Dressler,</strong> 85, Phoenix, Ariz., May 21

<strong>Ostrowski, Ronald,</strong> 87, Kankakee, May 31

<strong>Springer, Sarah,</strong> 61, Kankakee, June 2