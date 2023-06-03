Obituary budget for Saturday, June 3, 2023

<div> Done - KDJ000899Sharkey - June Sharkey - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000900Denault - Connie Denault - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000901Studer - Wayne Studer - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - (In Blox) Death notices: Evans, Hairston, Harris, Piggush<br /> </div><div>Some past services that also ran Thursday (must go)</div><div> </div><div> </div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene