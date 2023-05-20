Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: May 20, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, MAY 13

Baker, Donald, 93, Manteno, May 1

Bohl, Harvey Lee, 77, Crown Point, Ind., May 8

Clyden, Scott, 60, Kankakee, May 9

Ermler, Ellen, 82, Manteno, May 9

Hand, James, 59, Chebanse, May 6

Kamenske, Lois, 85, Manteno, May 6

Knight, McClelland, 79, Bourbonnais, May 10

McLeroy, Mary Lou, 77, Clifton, Feb. 8

Pierce, Robert, 70, Bourbonnais, May 9

Vickery, Jack Lawrence, 83, Momence, May 10

Wagner, Jacqulyn "Jackie," 83, Bonfield, May 11

MONDAY, MAY 15

Andersen, Judith, 75, Kankakee, May 5

Claywell, Lorna, 96, Hendersonville, N.C., May 10

WEDNESDAY, MAY 17

Feth, Scott, 54, Limestone, May 12

Larson, Phyllis, 79, Bourbonnais, May 10

Lucht, Raymond, 98, Martinton, May 15

Marshall, Betty "Madea," 90, Milwaukee, Wis., May 7

Nicholson, Dr. Michael T., 76, Grant Park, April 30

Van Natta, James "Jim," 71, Bradenton, Fla., May 11 