Obituary budget for Wednesday, May 17

<div>Done - KDJ000859VanNatta - Flag - James "Jim" Van Natta - $250 obit - with photo - With Flag</div><div><br />Done - KDJ000857Marshall - Betty Marshall - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ999835Nicholson - Michael Nicholson - $200 (second-day run) - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000858Larson - Phyllis Larson - $250 obit - with photo - no flag </div><div> </div><div>Done - KDJ000860Feth - Scott Feth - $250 obit - with photo -no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000861Lucht - Raymond Lucht - $250 obit - with photo - no flag</div><div><br />Done - KDJ000862Hamlyn - Betty Hamlyn - $50 service notice - No photo - no flag </div><div> </div><div>Done - (In Blox) Death notices: Fehr, Jones, Mizerka, Karraker, Scroggins</div><div> </div><div>And some past services (same ones that ran in the electronic edition on Tuesday)</div><div> </div><div> </div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene