Obituary recap: May 6, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, APRIL 29

Genis, Christine "Chris," 75, Bourbonnais, April 25 

Hughes, Bernadine, 81, Herscher, April 12

Jefferson, John, 59, Kankakee, April 24

Kissee, Judith, 81, Austin, Texas, April 23

Lattz, Ann, 80, Bourbonnais, April 26

Musselman, James, 36, Kankakee, April 21

Nugent, Janis, 75, Manteno, April 27

MONDAY, MAY 1

Hartman, Dolores J., 82, Chicago Heights, April 28

Healy, Frank, 81, Peotone, April 25

Moranski, Clarence, 91, Essex, April 26

Wilson, Deanna, 55, Bradley, April 29

WEDNESDAY, MAY 3

Bohne, Fredric "Fred," 82, Manteno, April 29

Burnett, Morgan K.F., 46, Momence, April 28

Erwin, Viola, 83, Bradley, April 28

Kelch, Ronald, 89, Skokie, April 20

Langlois, Barbara Jean, 89, Grant Park, April 29

Pudlo, Robert, 58, Aurora, April 24

Regnier, Patricia, 71, Bourbonnais, April 28

Rhodes, Deborah, 55, Wilmington, April 30

Riechers, Landis, 69, Grant Park, April 22

Walters, Anthony, 82, Bradley, April 30