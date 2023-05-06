Obituary budget for Saturday, May 6

<div>Done - KDJ000829Longtin - Flag - Francis Longtin - $250 obit - with photo - With Flag</div><div><br />Done - KDJ000827Schnurr - Michael Schnurr - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ000828Borgialli - Carolyn Borgialli - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000830Davis - Betty Davis - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ000Hasik - Denise Hasik - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - (In Blox) Death notices: Henke, Benoit</div><div> </div><div>Some past services</div><div> </div><div>Done - OBIT RECAP</div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene