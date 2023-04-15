Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: April 22, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, APRIL 15

Bexson, Barbara, 75, Gardner, April 7

Collins, Justine, 84, Crescent City, April 1

Dabney, Leon Sr., 83, Bradley, April 8

Kennedy, JoAnn, 83, Manteno, April 8

Simmons La'Naya "Nana" Michelle, age 1 year and 12 months, Rantoul, April 9

St. Pierre, Roger, 83, Herscher, April 11

Williamson, Samuel III, 89, Woodland, April 11

MONDAY, APRIL 17

Willis, Barbara, 83, Momence, April 13

WEDNESDAY, APRIL 19

Albers, Leon, 89, Beecher, April 14

Cyrier, Paul, 75, Bourbonnais, April 12

Kambic, Maureen, 69, Kankakee, April 14

Michels, John, 93, St. Anne, Feb. 3

Miller, Ruth, 85, Herscher, April 17

Mulder, Merle, 86, St. Anne, April 15

Schultz, Gary, 75, Farmington, April 14

Scott, James, 94, Dwight, April 13

Walters, James, 69, Spring Hill, Fla., April 9

Ward, Allean, 86, Hopkins Park, April 7

Webber, James "Jim," 88, Herscher, April 17