Obituary recap: April 22, 2023

SATURDAY, APRIL 15
Bexson, Barbara, 75, Gardner, April 7
Collins, Justine, 84, Crescent City, April 1
Dabney, Leon Sr., 83, Bradley, April 8
Kennedy, JoAnn, 83, Manteno, April 8
Simmons La'Naya "Nana" Michelle, age 1 year and 12 months, Rantoul, April 9
St. Pierre, Roger, 83, Herscher, April 11
Williamson, Samuel III, 89, Woodland, April 11
MONDAY, APRIL 17
Willis, Barbara, 83, Momence, April 13
WEDNESDAY, APRIL 19
Albers, Leon, 89, Beecher, April 14
Cyrier, Paul, 75, Bourbonnais, April 12
Kambic, Maureen, 69, Kankakee, April 14
Michels, John, 93, St. Anne, Feb. 3
Miller, Ruth, 85, Herscher, April 17
Mulder, Merle, 86, St. Anne, April 15
Schultz, Gary, 75, Farmington, April 14
Scott, James, 94, Dwight, April 13
Walters, James, 69, Spring Hill, Fla., April 9
Ward, Allean, 86, Hopkins Park, April 7
Webber, James "Jim," 88, Herscher, April 17