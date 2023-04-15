Obituary recap: April 15, 2023

SATURDAY, APRIL 8
Gerencher, Timothy James, 67, Escondido, Calif., Feb. 8
Huggins, Jerry, 83, Bradley, April 2
Kick, Geraldine, 97, Bourbonnais, April 4
Solecki, Irene, 92, Kankakee, April 1
Stuck, Myron Jr., 70, Bradley, April 3
Uribe, Doris, 92, Kankakee, April 6
Walsh, Patricia J., 76, Bourbonnais, April 3
MONDAY, APRIL 10
Hibler, Harold, 94, Braidwood, April 7
Makkay, Robert, 83, Kankakee, April 8
Schneider, Lorretta, 84, Clifton, April 5
Stacy, James Andrew, 69, Bradley, Nov. 29, 2022
WEDNESDAY, APRIL 12
Bertrand, Kenneth, 81, Manteno, April 8
Clement, Carolyn, 76, St. Anne, April 10
Dytkiewicz, Donald, 67, Kankakee, April 6
Irps, Rosemary, 91, Kankakee, April 9
Ostrowski, Sherry, 74, Kankakee, April 11
Snowbarger, Ruby, 100, Denver, Colo., April 7
Taylor, J. Orin, 82, Cullom, April 8
Vehrs, Clemens "Sonny" Jr., 75, Manteno, April 9
Valentine, Alice, 67, Watseka, April 9