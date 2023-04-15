Shaw Local

Obituary recap: April 15, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, APRIL 8

Gerencher, Timothy James, 67, Escondido, Calif., Feb. 8

Huggins, Jerry, 83, Bradley, April 2

Kick, Geraldine, 97, Bourbonnais, April 4

Solecki, Irene, 92, Kankakee, April 1

Stuck, Myron Jr., 70, Bradley, April 3

Uribe, Doris, 92, Kankakee, April 6

Walsh, Patricia J., 76, Bourbonnais, April 3

MONDAY, APRIL 10

Hibler, Harold, 94, Braidwood, April 7

Makkay, Robert, 83, Kankakee, April 8

Schneider, Lorretta, 84, Clifton, April 5

Stacy, James Andrew, 69, Bradley, Nov. 29, 2022

WEDNESDAY, APRIL 12

Bertrand, Kenneth, 81, Manteno, April 8

Clement, Carolyn, 76, St. Anne, April 10

Dytkiewicz, Donald, 67, Kankakee, April 6

Irps, Rosemary, 91, Kankakee, April 9

Ostrowski, Sherry, 74, Kankakee, April 11

Snowbarger, Ruby, 100, Denver, Colo., April 7

Taylor, J. Orin, 82, Cullom, April 8

Vehrs, Clemens "Sonny" Jr., 75, Manteno, April 9

Valentine, Alice, 67, Watseka, April 9