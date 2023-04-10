Obituary budget for Monday, April 10, 2023

<div>Done - KDJ000753Hibler - Flag - Harold Hibler - $250 obit - With photo - With Flag<br /><br />Done - KDJ000740Stacy - Flag - James Andrew Stacy - $250 obit - With photo - With Flag</div><div><br />Done - KDJ000754Makkay - Flag - Robert Makkay - $250 obit - with photo - With Flag </div><div><br />Done - KDJ000751Schneider - Loretta Schneider - $250 obit - No photo - no flag</div><div> </div><div> - (in Blox) Death notices: None for Monday </div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene