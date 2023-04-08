Obituary recap: April 8, 2023

SATURDAY, APRIL 1
Ed, Robert and Viva Lee, Livingston, Texas, Jan. 30, 2023 and May 31, 2020
Fager, Frances, 95, Chebanse, March 29
Funk, Marilyn, 91, Dwight, March 28
Rulison, Mary "Joan," 91, Springfield, March 30
Smith, Rolland Frank, 79, Mansura, La., March 28
Taylor, Henry Jr., 86, Bourbonnais, March 30, 2021
Tyson, Eleanor, 90, Grant Park, March 30
MONDAY, APRIL 3
Goodman, Danny Joe, 68, Benton, Ky., March 29
Petersen, Roy, 80, Ashkum, April 1
Smith, Kenneth, 69, Kankakee, March 30
WEDNESDAY, APRIL 5
Bender, Johnny Ray Sr., 95, Kankakee, March 25
Benoit, Thomas, 91, Bradley, April 3
Goodrich, Clara Pauline, 80, Lockwood, Mo., March 31
Nelson, Coyeita "Coco," 55, Blythewood, S.C., March 21
Parsons, Sue Ann, 80, Watseka, April 2