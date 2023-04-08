Shaw Local

Obituary recap: April 8, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, APRIL 1

Ed, Robert and Viva Lee, Livingston, Texas, Jan. 30, 2023 and May 31, 2020

Fager, Frances, 95, Chebanse, March 29

Funk, Marilyn, 91, Dwight, March 28

Rulison, Mary "Joan," 91, Springfield, March 30

Smith, Rolland Frank, 79, Mansura, La., March 28

Taylor, Henry Jr., 86, Bourbonnais, March 30, 2021

Tyson, Eleanor, 90, Grant Park, March 30

MONDAY, APRIL 3

Goodman, Danny Joe, 68, Benton, Ky., March 29

Petersen, Roy, 80, Ashkum, April 1

Smith, Kenneth, 69, Kankakee, March 30

WEDNESDAY, APRIL 5

Bender, Johnny Ray Sr., 95, Kankakee, March 25

Benoit, Thomas, 91, Bradley, April 3

Goodrich, Clara Pauline, 80, Lockwood, Mo., March 31

Nelson, Coyeita "Coco," 55, Blythewood, S.C., March 21

Parsons, Sue Ann, 80, Watseka, April 2