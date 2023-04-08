Death notices: April 8, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Edward Denham</strong>, 57, of Kankakee, passed away Monday (April 3, 2023), at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Wavel Needy (nee Meyer)</strong>, 90, of Gardner, passed away March 28, 2023, at her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Gary Lindner,</strong> 68, of Bradley, passed away March 31, 2023, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Mary Kathryn Passafiume (nee Pearson)</strong>, 80, of Braidwood, passed away Tuesday (April 4, 2023). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.