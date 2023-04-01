Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: April 1, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, MARCH 25

Craven, Richard, 56, Joliet, March 21

Fehnel, Rev. Richard, 92, Lancaster, Pa., March 19

Flint, Marjorie, 94, Peotone, March 22

Forrest, Mary Josephine, 88, Piper City, March 20

Kelly, Willie, 66, Sycamore, March 3

Schultz, Kevin, 84, Blaine, Minn., Dec. 6

MONDAY, MARCH 27

Clymer, Gregory, 43, Irvine, Calif., Dec. 28

Taylor, Alan, 70, Manteno, March 22

WEDNESDAY, MARCH 29

Boudreau, James, 60, Huntsville, Utah, Feb. 3

Cassady, Gary, 78, Watseka, March 17

Collins, Michael, 73, Tucson, Ariz., March 5

Little, Cheryl, 74, Bradley, March 25

Logan, Sabrina, 66, Bourbonnais, March 27

Meyer, Deena, 75, Clifton, March 19

Miller, Robert, 84, Chicago, March 22

Pollak, June, 81, Peotone, March 25

Reising, Robert, 93, Momence, March 25

Whitaker Gutierrez, Louise, 82, St. Anne, March 23

Witte, Betty, 95, Bradley, March 27