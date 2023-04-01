Obituary recap: April 1, 2023

SATURDAY, MARCH 25
Craven, Richard, 56, Joliet, March 21
Fehnel, Rev. Richard, 92, Lancaster, Pa., March 19
Flint, Marjorie, 94, Peotone, March 22
Forrest, Mary Josephine, 88, Piper City, March 20
Kelly, Willie, 66, Sycamore, March 3
Schultz, Kevin, 84, Blaine, Minn., Dec. 6
MONDAY, MARCH 27
Clymer, Gregory, 43, Irvine, Calif., Dec. 28
Taylor, Alan, 70, Manteno, March 22
WEDNESDAY, MARCH 29
Boudreau, James, 60, Huntsville, Utah, Feb. 3
Cassady, Gary, 78, Watseka, March 17
Collins, Michael, 73, Tucson, Ariz., March 5
Little, Cheryl, 74, Bradley, March 25
Logan, Sabrina, 66, Bourbonnais, March 27
Meyer, Deena, 75, Clifton, March 19
Miller, Robert, 84, Chicago, March 22
Pollak, June, 81, Peotone, March 25
Reising, Robert, 93, Momence, March 25
Whitaker Gutierrez, Louise, 82, St. Anne, March 23
Witte, Betty, 95, Bradley, March 27