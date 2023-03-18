Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: March 18, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, MARCH 11

Adams, Andrew Dale, 30, Kankakee, March 7

Adams, Andrew Jon, 47, Kankakee, March 7

Curtis, Brodia "Butch" Jr., 76, Grant Park, March 7

Koehler, Faith, 59, Peotone, March 7

Legris, Rick, 72, Kankakee, Nov. 11

Lorenz, Richard, 89, Grant Park, March 7

Regnier, Mary Sharon, 76, Shelbyville, Ky., Dec. 4

Schafer, Elsie, 86, Chebanse, March 6

White, Janis R., 90, Kankakee, March 6

Zelhart, Barbara, 93, Valparaiso, Ind., March 6

MONDAY, MARCH 13

Bates, Edvard J., 41, Park Ridge, Feb. 19

Lyons, Mary (nee Devine), 89, St. Charles, March 3

WEDNESDAY, MARCH 15

Chalkey, Sharon S., 83, Streator, March 10

Cinnamon, Joan, 82, Kankakee, March 10

Fagan, Patricia "Pat," 91, Cullom, March 10

Hauert, Warren R., 86, Elwood, March 9

Issert, Victor R., 89, Wilmington, March 10

Lambert, Elizabeth Ashley, 29, Bourbonnais, Dec. 18

McCullough, Joseph, 68, Browns Summit, N.C., Feb. 28

O'Brien, Donald, 90, Reddick, March 10

Villagomez, Cheryl, 71, Kankakee, March 10