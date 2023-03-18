Obituary recap: March 18, 2023

SATURDAY, MARCH 11
Adams, Andrew Dale, 30, Kankakee, March 7
Adams, Andrew Jon, 47, Kankakee, March 7
Curtis, Brodia "Butch" Jr., 76, Grant Park, March 7
Koehler, Faith, 59, Peotone, March 7
Legris, Rick, 72, Kankakee, Nov. 11
Lorenz, Richard, 89, Grant Park, March 7
Regnier, Mary Sharon, 76, Shelbyville, Ky., Dec. 4
Schafer, Elsie, 86, Chebanse, March 6
White, Janis R., 90, Kankakee, March 6
Zelhart, Barbara, 93, Valparaiso, Ind., March 6
MONDAY, MARCH 13
Bates, Edvard J., 41, Park Ridge, Feb. 19
Lyons, Mary (nee Devine), 89, St. Charles, March 3
WEDNESDAY, MARCH 15
Chalkey, Sharon S., 83, Streator, March 10
Cinnamon, Joan, 82, Kankakee, March 10
Fagan, Patricia "Pat," 91, Cullom, March 10
Hauert, Warren R., 86, Elwood, March 9
Issert, Victor R., 89, Wilmington, March 10
Lambert, Elizabeth Ashley, 29, Bourbonnais, Dec. 18
McCullough, Joseph, 68, Browns Summit, N.C., Feb. 28
O'Brien, Donald, 90, Reddick, March 10
Villagomez, Cheryl, 71, Kankakee, March 10