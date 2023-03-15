Death notices: March 15, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Jon Wayne Pearion,</strong> 79, of St. Anne, passed away March 8, 2023, at Loyola University Medical Center, Maywood. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Kenneth E. Sorensen</strong>, 86, of Watseka, passed away Friday (March 10, 2023) at Carriage Crossing Senior Citizens’ Living in Champaign. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Elaine Elizabeth (nee Donna) Testa</strong>, 97, of South Wilmington, passed away Friday (March 10, 2023) at Heritage Health Nursing Home in Dwight. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Elouise Veal,</strong> 87, passed away March 5, 2023, in Macon, Ga. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.