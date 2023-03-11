Obituary recap: March 11, 2023

SATURDAY, MARCH 4
Barrie, Sandra "Sandie," 73, Sparks, Nev., Dec. 16, 2019
Cook, Marilyn, 89, Kankakee, Oct. 24, 2022
Miller, Charles "Chuck," 71, Manteno, Feb. 28
Reeves, William "Joe," 81, Barnett, Mo., Feb. 28
MONDAY, MARCH 6
Kyrouac, Rita, 97, Collinsville, March 4
WEDNESDAY, MARCH 8
Barr, Marilyn, 90, Wilton Township, March 6
Borchers, Ronald, 89, Crescent City, March 5
Burton, Morris, 81, Kankakee, March 5
Contreras, Rebecca, 38, Grant Park, March 3
Flory, James Jr., 68, Bourbonnais, March 2
Gorman, Thomas II, 76, Manteno, March 6
Johnson, David, 77, Aurora, Feb. 17
Kollmann, Karen, 61, Greenview, March 4
Sands, Al, 66, Bettendorf, Iowa, March 2