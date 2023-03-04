Obituary recap: March 4, 2023

SATURDAY, FEB. 25
Cotsones, Patricia, 86, Orland Park, Feb. 18
Feller, James, 77, Herscher, Feb. 23
Funk, Donald "Don," 94, Dwight, Feb. 21
Granger, David MacDonnell, 88, Saratoga Springs, N.Y., Feb. 20
Lemenager, Marcia, 86, Kankakee, Feb. 20
McDonald, Holleigh Anne, 51, Palmyra, Feb. 3
Pfotenhauer, Eldon, 96, Kankakee, Feb. 20
MONDAY, FEB. 27
Lindstrom, M. David, 69, Bourbonnais, Feb. 23
WEDNESDAY, MARCH 1
Boudreau, Isabelle, 90, Bradley, Feb. 23
DeVries, Edward, 88, Momence, Feb. 24
Franklin, Donna, 79, Bradley, Feb. 26
Koldash, Gerald, 87, Manteno, Feb. 13
Mitchell, Norman, 88, Momence, Feb. 27
Moore, Ethel, 89, Pembroke Township, Feb. 22
Norgaard, Ardelle, 99, Bourbonnais, Feb. 3
Schmidt, Jennie, 96, Nevada, Mo., Feb. 21
Soltwisch, Wayne, 93, Essex, Feb. 27
Tucker, Ryinne, infant, Kankakee, Feb. 11
Wilbanks, Richard, 51, Manteno, Feb. 3