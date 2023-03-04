Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: March 4, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, FEB. 25

Cotsones, Patricia, 86, Orland Park, Feb. 18

Feller, James, 77, Herscher, Feb. 23

Funk, Donald "Don," 94, Dwight, Feb. 21

Granger, David MacDonnell, 88, Saratoga Springs, N.Y., Feb. 20

Lemenager, Marcia, 86, Kankakee, Feb. 20

McDonald, Holleigh Anne, 51, Palmyra, Feb. 3

Pfotenhauer, Eldon, 96, Kankakee, Feb. 20

MONDAY, FEB. 27

Lindstrom, M. David, 69, Bourbonnais, Feb. 23

WEDNESDAY, MARCH 1

Boudreau, Isabelle, 90, Bradley, Feb. 23

DeVries, Edward, 88, Momence, Feb. 24

Franklin, Donna, 79, Bradley, Feb. 26

Koldash, Gerald, 87, Manteno, Feb. 13

Mitchell, Norman, 88, Momence, Feb. 27

Moore, Ethel, 89, Pembroke Township, Feb. 22

Norgaard, Ardelle, 99, Bourbonnais, Feb. 3

Schmidt, Jennie, 96, Nevada, Mo., Feb. 21

Soltwisch, Wayne, 93, Essex, Feb. 27

Tucker, Ryinne, infant, Kankakee, Feb. 11

Wilbanks, Richard, 51, Manteno, Feb. 3