Death notices: March 1, 2023

<strong>Joan Josephine Bittler,</strong> 92, of Manteno, passed away Feb. 22, 2023, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Johnie Chandler,</strong> 58, of Princeton, Ind., passed away Sunday (Feb. 26, 2023) in Princeton, Ind. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Willie Lain,</strong> 66, of Kankakee, passed away Sunday (Feb. 26, 2023) at Citadel nursing home in Kankakee. Funeral arrangements are by Heights Crematory, Chicago Heights.
<strong>Richard Price Sr.,</strong> 74, of Kankakee, passed away Thursday (Feb. 23, 2023) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Antonio Watkins,</strong> 36, of Memphis, Tenn., passed away Feb. 16, 2023. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.