Obituary recap: Feb. 11, 2023

SATURDAY, FEB. 4
Anderson, Donald, 78, Bourbonnais, Jan. 28
Bell, Frederic, 78, Kankakee, Jan. 29
DeYoung, Arliss, 89, New Smyrna Beach, Fla., Jan. 21
Powell, Edna, 94, Momence, Jan. 30
MONDAY, FEB. 6
Connor, Patricia, 86, Momence, Feb. 3
Rabideau, Richard, 74, Palatine, Jan. 31
WEDNESDAY, FEB. 8
Bowlin, Michael Miller, 74, Gautier, Miss., Jan. 25
Cook-Hill, Denise, 51, Kankakee, Feb. 1
Jepsen, James, 88, Herscher, Feb. 5
Lanoue, Francis "Bud," 91, Momence, Feb. 4
Little, Kelli, 49, Bradley, Feb. 3
Lyons, Thomas Richard, 89, St. Charles, Jan. 27
McCrary, Stevie, 59, Pembroke Township, Jan. 28
Menigoz, Ethel, 83, St. Anne, Feb. 4
Pence, Elizabeth "Liz," 73, St. Paul, Minn., Jan. 2
Peters, Jaiden, 21, Peotone, Jan. 30
Plackett, Evelyn, 94, Paxton, Feb. 4
Speed, Jaylynn, 17, Kankakee, Jan. 30
Sykes, Winston, 71, Bourbonnais, Jan. 29
Timm, Sherry, 77, Bourbonnais, Jan. 31
Vogel, Loren, 79, Kankakee, Jan. 24
Willis, Joyce, 83, Bradley, Feb. 3