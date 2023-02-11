Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: Feb. 11, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, FEB. 4

Anderson, Donald, 78, Bourbonnais, Jan. 28

Bell, Frederic, 78, Kankakee, Jan. 29

DeYoung, Arliss, 89, New Smyrna Beach, Fla., Jan. 21

Powell, Edna, 94, Momence, Jan. 30

MONDAY, FEB. 6

Connor, Patricia, 86, Momence, Feb. 3

Rabideau, Richard, 74, Palatine, Jan. 31

WEDNESDAY, FEB. 8

Bowlin, Michael Miller, 74, Gautier, Miss., Jan. 25

Cook-Hill, Denise, 51, Kankakee, Feb. 1

Jepsen, James, 88, Herscher, Feb. 5

Lanoue, Francis "Bud," 91, Momence, Feb. 4

Little, Kelli, 49, Bradley, Feb. 3

Lyons, Thomas Richard, 89, St. Charles, Jan. 27

McCrary, Stevie, 59, Pembroke Township, Jan. 28

Menigoz, Ethel, 83, St. Anne, Feb. 4

Pence, Elizabeth "Liz," 73, St. Paul, Minn., Jan. 2

Peters, Jaiden, 21, Peotone, Jan. 30

Plackett, Evelyn, 94, Paxton, Feb. 4

Speed, Jaylynn, 17, Kankakee, Jan. 30

Sykes, Winston, 71, Bourbonnais, Jan. 29

Timm, Sherry, 77, Bourbonnais, Jan. 31

Vogel, Loren, 79, Kankakee, Jan. 24

Willis, Joyce, 83, Bradley, Feb. 3