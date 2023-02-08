Death notices: Feb. 8, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>John C. Lambros</strong>, 62, of Manteno, passed away Friday (Feb. 3, 2023). Funeral arrangements are by Brown- Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Sharri Lynn Palacios</strong>, 53, of Manteno, passed away Friday (Feb. 3, 2023). Funeral arrangements are by Brown- Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Henry Townes Jr.,</strong> 63, of Kankakee, passed away Friday (Feb. 3, 2023) at Aperion Care, Bradley. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.