Death notices: Feb. 6, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>John "Jack" Cacello</strong>, 75, of South Wilmington, passed away Friday (Feb. 3, 2023) at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Denise Cook-Hill</strong>, 51, of Kankakee, passed away Wednesday (Feb. 1, 2023) at University of Chicago Medical Center in Chicago. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Thomas Jordan</strong>, of Kankakee, passed away Friday (Feb. 3, 2023) at Advocate Christ Medical Center in Oak Lawn. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Jessie Watson</strong>, of Champaign, and formerly of Kankakee, passed away Tuesday (Jan. 31, 2023) at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Emma Williams</strong>, 62, of Kankakee, passed away Thursday (Feb. 2, 2023) at Aperion Care in Bradley. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong> </strong>