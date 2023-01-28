Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: Jan. 28, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, JAN. 21

Buchanan, Betty, 84, Bourbonnais, Jan. 18

Clark, Barbara, 84, St. Anne, Jan. 13

Crowner, Florence, 99, Kankakee, Jan. 10

Lynch, Priscilla, 74, Romeoville, Jan. 14

Sancken, Virgil, 95, Kankakee, Jan. 17

Schnell, Doug, 60, Springfield, Jan. 17

MONDAY, JAN. 23

Moss, Doris "Darlene," 85, Bourbonnais, Jan. 20

Woodruff, Gilbert Roy, 82, Portage, Ind., Jan. 16

WEDNESDAY, JAN. 25

Brewer, Steven Jr., 46, Hopkins Park, Jan. 17

Dorsey, Betty, 80, Pembroke Township, Jan. 15

Fiedler, Flynn Everett, newborn, Springfield, Jan. 20 

Granger, Jim, 62, Manteno, Jan. 22

Sandusky, Jonny "Jon," 76, Harlingen, Texas, Jan. 19

Wilson, Erica Dawn, 41, Manteno, Jan. 19