Obituary recap: Jan. 28, 2023

SATURDAY, JAN. 21
Buchanan, Betty, 84, Bourbonnais, Jan. 18
Clark, Barbara, 84, St. Anne, Jan. 13
Crowner, Florence, 99, Kankakee, Jan. 10
Lynch, Priscilla, 74, Romeoville, Jan. 14
Sancken, Virgil, 95, Kankakee, Jan. 17
Schnell, Doug, 60, Springfield, Jan. 17
MONDAY, JAN. 23
Moss, Doris "Darlene," 85, Bourbonnais, Jan. 20
Woodruff, Gilbert Roy, 82, Portage, Ind., Jan. 16
WEDNESDAY, JAN. 25
Brewer, Steven Jr., 46, Hopkins Park, Jan. 17
Dorsey, Betty, 80, Pembroke Township, Jan. 15
Fiedler, Flynn Everett, newborn, Springfield, Jan. 20
Granger, Jim, 62, Manteno, Jan. 22
Sandusky, Jonny "Jon," 76, Harlingen, Texas, Jan. 19
Wilson, Erica Dawn, 41, Manteno, Jan. 19