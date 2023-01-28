Death notices: Jan. 28, 2023

<strong>Richard “Rickey” Emanuelson,</strong> 72, of South Wilmington, passed away Wednesday (Jan. 25, 2023) at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Eddie B. Murry,</strong> 72, of Kankakee, passed away Monday (Jan. 23, 2023), at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Joshua Palenik,</strong> 42, of Kankakee, passed away Wednesday (Jan. 25, 2023) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Beverly M. Wulff,</strong> 94, of Bonfield, passed away Jan. 22, 2023, at Riverside Senior Citizens’ Life Community of Bourbonnais. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.