Death notices: Jan. 25, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Barbara Sue Jacobs,</strong> 55, of Bonfield, passed away Jan. 17, 2023, at her home. Fuenral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Joseph H. Grosso</strong>, 80, of Kankakee, passed away Monday (Jan. 23, 2023) at Riverside Medical Center, Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<div><strong>Debra (Dugan) King</strong>, 65, of Franklinton, La., and formerly of Kankakee, passed away Dec. 25, 2022, at her home.<br />
<strong>Edmond Paquette</strong>, 91, of Kankakee, passed away Thursday (Jan. 19, 2023) at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
</div>
<strong>Michael R. Zimmerman</strong>, 68, of Bourbonnais, passed away Jan. 11, 2023, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong> </strong>