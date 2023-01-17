Obituary budget for Wednesday, Jan. 18, 2023

<div>Done - KDJ000514Homberg - Ronald Homberg - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000515Haskins - Bernard Haskins - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000516Toogood - Sandra Toogood - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000513Carmain - Carol Carmain - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000517McConnell - Suzie McConnell - $250 obit - with photo - no flag<br /><br /></div><div>Done - KDJ000520Liddell - Jenice Liddell - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ000518Dion - Norma Dion - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ000519Willis - Bertha Stubbs Willis - $250 obit - with photo -no flag </div><div> </div><div>- (in Blox) Death notices: None</div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene