Obituary recap: Jan. 14, 2023

By Daily Journal

Here’s a list of the obituaries according to the date the obituary was published in print (including name, age, city, date of death) for the week. 

SATURDAY, JAN. 7

Bloom, Raymond, 84, Blue Island, Jan. 1

Bowman, Stephen Michael, 71, Redondo Beach, Calif., Jan. 2

Breymeyer, Ardena, 95, Cissna Park, Jan. 5

Fleischman, Lawrence "Larry," 72, Kankakee, Jan. 3

Halvorson, John, 79, Bradley, Dec. 28

Harris, Jorian, 31, Henderson, Nev., Dec. 27

Hultsch, Walter "Bud" Jr., 78, Bourbonnais, Jan. 4

Hunn, Herbert Jr., 74, Coloma, Mich., Jan. 3

Norris, Roxanne, 62, Mulberry, Fla., Jan. 1

Pasel, Edwin Raymond, 70, Mesa Ariz., Dec. 14

Windmiller, James, 82, Bourbonnais, Jan. 3

MONDAY, JAN. 9

Bowers, Josephine Betty, 88, Sheridan, Mich., Dec. 23

Mazzuchi, John Jay, 82, Bradley, Nov. 17

Nicholson, Charles "Chuck," 81, St. Anne, Jan. 4

O'Connor, Dolores, 89, Kankakee, Jan. 6

WEDNESDAY, JAN. 11

Bissey, Harold, 95, Dwight, Jan. 8

Casino, Brian, 42, Bourbonnais, Dec. 24

Davis, Donald, 54, Grand Forks, N.D., Jan. 2

Grady, Irene, 85, Momence, Jan. 6

Jensen, Phyllis, 94, Momence, Jan. 8

Jones, Ra'Shan, 46, Bondville, Dec. 25

Lake, William Ronald, 81, North Port, Fla., Dec. 6

McMillan, James "Ronnie," 85, Onarga, Jan. 8

Salm, Verdelle, 89, Kankakee, Jan. 8

Warner-Schuette, Dolores, 69, Kankakee, Jan. 6

Williams, Anna, 78, Milwaukee, Wis., Jan. 1