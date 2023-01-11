Death notices: Jan. 11, 2023

<strong>Death notices
</strong><strong>John J. Evans Sr.</strong>, 86, of Bonfield, passed away Friday (Jan. 6, 2023) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Gequarios Halbert</strong>, 21, of St. Paul, Minn., passed away Jan. 2, 2023, at home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Vivian Jefferies,</strong> 86, of Minnesota, passed away Sunday (Jan. 8, 2023) at Mercy Unity Hospital in Fridley, Minn. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Garfield Jones,</strong> 62, of Bourbonnias passed away Monday (Jan. 9, 2023) at his home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Brenda Pitts-Lee,</strong> of Kankakee, passed away Saturday (Jan. 7, 2023) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Bertha Willis,</strong> 72, of Sun River Terrace, passed away Saturday (Jan. 7, 2023) at Citadel nursing home of Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.<strong> </strong>