Death notices: Jan. 4, 2023

<strong>Death notices</strong>

<strong>MaryAnn Cichon,</strong> 87, of Bourbonnais, passed away Sunday (Jan. 1, 2023) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.

<strong>Donald Davis,</strong> 54, of Grand Forks, N.D., passed away Sunday (Jan. 1, 2023) in Grand Forks, N.D. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Jorian Harris,</strong> 31, of Henderson, Nev., passed away Dec. 27, 2022, at Henderson Valley Hospital in Henderson, Nev. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Ra'Shan Jones,</strong> 46, of Kankakee, passed away Dec. 25, 2022, in Champaign. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>TJ Petty,</strong> 81, of Columbus, Miss., and formerly of Kankakee, passed away Dec. 28, 2022. Funeral arrangements are by Hairston and Hairston Funeral Home in Columbus, Miss.

<strong>Ann Williams,</strong> 78, of Milwaukee, Wis., passed away Sunday (Jan. 1, 2023) at St. Joseph Hospital in Milwaukee, Wis. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.