Obituary recap: Dec, 31, 2022

Here’s a list of the area obituaries according to the date the obituary was published in print (including name, age, city, date of death) for the week.
SATURDAY, DEC. 24
Blanchette, Patricia Ann, 86, Oak Brook, Dec. 15
Davis, Mary Lou, 94, Watseka, Dec. 21
Decker, Dolores Ann "Laurie," 89, Palm Beach Gardens, Fla., Sept. 18
Hart, Ronald, 88, Bourbonnais, Dec. 18
Huot, Gerald "Jerry," 79, Kankakee, Dec. 21
Lafond, Dorothy, 86, Manteno, Dec. 18
Mayotte, Dorothy, 91, Bourbonnais, Dec. 22
Mickelson, Harry Jr., 88, Limestone, Dec. 19
Pierce, Joan, 81, Bourbonnais, Dec. 19
TUESDAY, DEC. 27
Barnett, Frances, 79, Collierville, Tenn., Dec. 18
Bergin, Charoletta, 88, Pontiac, Dec. 22
Hansen, Martha, 89, Chebanse, Dec. 22
Klenzak, Geraldine, 101, Naperville, Dec. 23
Schlereth, Jan, 98, Urbana, Dec. 23
Shafer, Leona, 96, Watseka, Dec. 22
WEDNESDAY, DEC. 28
Currier, Randall "Randy," 71, Grant Park, Dec. 14
Furgal, Tammy, 47, Manteno, Dec. 25
Manny, Lonny, 71, Kankakee, Dec. 21
Quakenbush, Nancy, 85, Watseka, Dec. 21
THURSDAY, DEC. 29
Calmes, John Sr., 84, Bourbonnais, Dec. 21
Estes, Marian, 89, Greenfield, Ind., Dec. 22
Gereg, Judith, 79, Momence, Dec. 25
Goldenstein, James "Jim," 36, Springfield, Dec. 25
Janssen, Charles, 88, Clifton, Dec. 26
McDaye, Jacqueline, 59, Kankakee, Dec. 22