Death notices: Dec. 13, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Larry D. Chambers</strong>, 65, of Kankakee, passed away Friday (Dec. 9, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Mary </strong></span><strong><span data-mce-mark="1">Nisbit</span></strong><span data-mce-mark="1"><strong> Clark,</strong> 88, of Kankakee, passed away Friday (Dec. 9, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.</span>
<strong>Joyce Davidson Patterson,</strong> 69, of Live Oak, Texas, and formerly of Kankakee, passed away Friday (Dec. 9, 2022). Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.