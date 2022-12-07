Death notices: Dec. 7, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Shirley Jean Africano,</strong> 88, of Bourbonnais, passed away Sunday (Dec. 4, 2022) in New Buffalo, Mich. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Eugene Barwegen,</strong> 87, of Bourbonnais, passed away Friday (Dec. 2, 2022) at Riverside Medical Center, Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>William E. Bumpous</strong>, 84, of Union Hill, passed away Sunday (Dec. 4, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Marilyn E. Canup (nee Sneed)</strong>, 73, of Braidwood, passed away Friday (Dec. 2, 2022) at Alden Estates of Orland Park skilled nursing care. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Edward McWilliams</strong>, 80, of Bradley passed away Friday (Dec. 2, 2022) at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Bailey Sykes Jr.,</strong> 58, of Kankakee, passed away Nov. 28, 2022.
<strong>Shannon M. “Shorty” Whitson</strong>, 41, of Bradley, passed away Nov. 30, 2022, at John H. Stroger Hospital of Cook County in Chicago. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home.