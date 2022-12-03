Obituary recap: Dec, 3, 2022

SATURDAY, NOV. 26
Blanchette, Nicholas "Nick," 43, Bourbonnais, Nov. 19
Harrod, Joyce B., 96, Jacksonville, Fla., Nov. 19
Jameson, Stephen, 62, Safety Harbor, Fla., Nov. 12
Painter, Carol Sue, 77, Kankakee, Nov. 25
Sherry, Robert "Bob," 90, Watseka, Nov. 20
Smith, Mary Ann, 75, Manteno, Nov. 19
MONDAY, NOV. 28
Graf, Marcia, 75, Grant Park, Nov. 26
Williamson, Michael "Mike," 68, Grant Park, Nov. 23
TUESDAY, NOV. 29
Canfield, Clark, 85, Kankakee, Nov. 27
Dundas, Joseph, 50, Clifton, Nov. 22
Hogan, Joanne, 97, Kankakee, Nov. 22
Terrell, Paul, 68, Swansea, Nov. 25
WEDNESDAY, NOV. 30
Brown, Dorathy, 83, Gilman, Nov. 24
Cary, Mary Ann, 92, Manteno, Nov. 22
Cox, Juanita, 71, Bourbonnais, Nov. 28
Dailey, Michial, 69, Phoenix, Ariz. Nov. 21
Dionne, Teresa, 91, St. Anne, Nov. 25
Eubanks, Jeffrey, 62, Bradley, Nov. 22
Ott, Margaret "Margie," 81, Bourbonnais, Nov. 22
Pitts, James Jr., 83, Bradley, Nov. 23
Van Hoveln, Jennifer "Jen," 42, Kankakee, Nov. 15
Wolfert, Mary, 89, Bradley, Nov. 23
THURSDAY, DEC. 1
Legris, Geraldine "Gerry," 93, Kankakee, Nov. 29
Warren, Joseph Jr., 53, Bourbonnais, Nov. 24
Here’s a list of the area obituaries according to the date the obituary was published in print (including name, age, city, date of death) for the week. Friday’s edition is electronic only, and those obituaries also appear in either the Thursday or Saturday print edition.