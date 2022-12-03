Obituary budget for Saturday, Dec. 3

<div>Done - KDJ000347Grob - Flag - Robert "Bob" Grob - $250 obit - with photo - With Flag<br /><br />Done - KDJ000343Fritz - Carol Fritz - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div> Done - KDJ000344Smith - Lindell Smith - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000345Sapp - Charles Sapp - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ000346Fredricks - Joan Fredricks - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - (in Blox) Death notices: Fitzpatrick, Pflasterer, Jones-Grant<br /><br /></div><div><span data-mce-mark="1">Done - OBIT RECAP</span></div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene