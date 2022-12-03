Death notices: Dec. 3, 2022

Death notices
<strong>John “Jack” Fitzpatrick</strong>, 84, of Dwight, passed away Tuesday (Nov. 29, 2022) at Heritage Health Nursing Home in Dwight. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Glendora Jones-Grant,</strong> 66, of Kankakee, passed away Wednesday (Nov. 30, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Carol A. Pflasterer,</strong> 85, of Manteno, passed away Nov. 27, 2022, at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.