Death notices: Nov. 12, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Tara Jean Gutzman</strong>, 38, of Danville, and formerly of Gardner, passed away Monday (Nov. 7, 2022) at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>John Bean Hussey Jr.,</strong> 73, of Bourbonnais, passed away Monday (Nov. 7, 2022). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Kandie L. Power,</strong> 75, of Bradley, passed away Thursday (Nov. 10, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Deborah Joy Wilson</strong>, 75, of Herscher, passed away Thursday (Nov. 10, 2022) in Kansas. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
