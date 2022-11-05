Shaw Local

Obituary recap: Nov. 5, 2022

By Daily Journal

SATURDAY, OCT. 29

<strong>Butler, Michael “Mike,”</strong> 78, Mesa, Ariz., Oct. 12

<strong>Milton, Wendell,</strong> 95, Manteno, Oct. 26

<strong>Page, Debra,</strong> 69, Naples, Fla., Oct. 24

<strong>Rattin, Wilma,</strong> 92, St. Anne, Oct. 26

<strong>Vallar, Joseph,</strong> 78, Beaverville, Oct. 19

<strong>West, Donald,</strong> 87, Martinton, Oct. 25

<strong>Woolems, Joyce,</strong> 77, Bradley, Oct. 25

MONDAY, OCT. 31

<strong>Laubscher, Edward,</strong> 77, Sheldon, Oct. 28

TUESDAY, NOV. 1

<strong>Bauer, Monica,</strong> 89, Kankakee, Oct. 30

<strong>Pool, Joyce,</strong> 88, Onarga, Oct. 30

WEDNESDAY, NOV. 2

<strong>Clocksin, Mary,</strong> 89, Kankakee, Oct. 27

<strong>Martin, Thomas Sr.,</strong> 87, Bourbonnais, Oct. 11

<strong>Norrick, Raymond “Ray,”</strong> 70, Glendale, Ariz., Oct. 18

THURSDAY, NOV. 3

<strong>Pollom, John “Bill,”</strong> 80, Onarga, Nov. 1